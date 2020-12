Plan voor voucherbank is 'hoopvol signaal' voor reisbureaus

"Het is een hoopvol signaal voor de branche", zegt Erik van der Waard van Reisbureau Internoord in Leeuwarden. "Mensen hebben geld aanbetaald voor hun reis en kunnen daar een voucher voor krijgen, maar als we dat moeten restitueren, blijft het een probleem, want er is geen cashflow."

Toch is er nog niet veel duidelijk over de regeling. Zo is het niet bekend voor wie de regeling precies geldt en welke voorwaarden eraan verbonden zitten. Als het om zijn eigen bedrijf gaat, is Van der Waard nog wel optimistisch. "We zijn als reisbureau steeds open geweest, maar er is geen euro omzet binnengekomen. Gelukkig hebben wij een gezond familiebedrijf, met nog wel vet op de botten."

Maar wat het moeilijk maakt, is dat het nog onzeker is hoelang de crisis gaat duren. "Alles staat en valt met de vaccinaties en als de grenzen weer opengaan. We hebben nu geen stip op de horizon en dat is lastig."