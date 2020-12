Piet Faber van LTO Noord over vogelgriep: "Het wordt een lange winter voor de pluimveesector"

Volgens Faber is het hek van de dam. "Dat betekent niet dat we er nu helemaal mee overspoeld worden, maar we zien dit jaar in het vogelgriepseizoen heel veel uitbraken. Afgelopen zaterdag hadden we er nog één in Maasland, in Zuid-Holland."

In Fryslân werden er zo'n twee weken geleden al 90.000 kippen geruimd in een bedrijf in Witmarsum, ook vanwege de vogelgriep. En vlak over de provinciegrens met Groningen, in Lutjegast, zijn in november 48.000 kippen geruimd. Ook zijn er de afgelopen tijd honderden dode en zieke wilde vogels gevonden. "Wat opvalt, is dat het allemaal in een strook langs de Nederlandse kust is, waar die wilde trekvogels zitten", zegt Faber.

"Een virus heeft geen vleugeltjes"

"Vanuit de wetenschap is wel zeker dat deze virussen vanuit Siberië komen en met de trekvogels hiernaartoe komen. Hoe het daarna precies in die stallen komt, is dan weer net niet bekend. Zelf denk ik dat mist, vochtig weer en motregen een heel grote rol spelen", vertelt Faber. "Een virus heeft geen vleugeltjes, het kan niet vliegen. Maar wanneer er vliegtuigjes langskomen, kan het er wel op springen."

Faber denkt dat het het hele griepseizoen nog spannend blijft voor de pluimveehouders, zolang er nog veel dode vogels in de natuur zijn. "Het wordt een lange winter. En de omstandigheden zijn nog niet zo dat het anders wordt."