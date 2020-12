Kalender met vrouwen in lingerie als ode aan de vrouw

"Het zijn 12 foto's, bij elke maand één, van vrouwen in alle soorten, maten en kleuren", vertelt Siegrid Canrinus. "En de foto's zijn niet bewerkt." Ze staan erop in lingerie uit haar winkel.

Ze heeft bewust niet gekozen voor wat vaak wordt gezien als het perfecte plaatje. "Ik vind het belangrijk dat vrouwen weten dat het goed is hoe ze eruit zien. Dat draag ik ook uit in mijn winkel. Ze mogen er zijn zoals ze zijn." Ze merkt dat veel vrouwen geen positief beeld van hun eigen lichaam hebben.

De foto's zijn gemaakt door Heleen Haijtema. Niet elk vrouw was een model. "Ik had een oproep geplaatst en daar kwamen wel 80 reacties op en via via hebben we nog vrouwen gevraagd." De reacties op de kalender zijn enthousiast. De kalender is in haar winkel te koop.