Vitens komt met duurzaamheidsstrategie: beter en zuiniger met water omgaan

Volgens Vitens waren de droge zomers van de afgelopen jaren geen incident, maar moeten we eraan wennen. Vitens komt daarom met een nieuwe duurzaamheidsstrategie.

"Denk steeds goed na wanneer je de kraan aanzet en wat je ermee doet. Het is bijvoorbeeld in de zomer beter om de slang bij de plantjes te leggen en niet de tuin te gaan besproeien in de volle zon. Je kunt ook het regenwater opvangen in een regenton en dat gebruiken," zegt Jelle Hannema van Vitens.

'Slimme meter'

Om mensen mee te krijgen in dit plan zoekt Vitens actief contact met de klanten. "We willen slimme meters introduceren zodat we per adres het verbruik kunnen zien." Er loopt al een pilot in Leeuwarden, als het verbruik afwijkt, kunnen ze met de klant kijken hoe dat komt. "Vroeger was het; we leveren, nu willen we vanuit het gebruik met de klant nadenken hoe we kunnen helpen met zorgvuldig watergebruik."

In de afgelopen vijf jaar is het gebruik met tien procent toegenomen, dat komt door het weer maar ook door de samenstelling van de bevolking. "We moeten als waterbedrijf wel water kunnen blijven leveren."

Landbouw

In de strategie staan punten voor Vitens zelf, maar ook veel punten voor huishoudingen en bedrijven. Want niet alleen huishoudingen gebruiken veel water, dat geldt bijvoorbeeld ook voor boeren. Ook daar wil Vitens ook mee aan de slag. Boeren staan er vaak echter niet om te springen om de bedrijfsvoering aan te passen, dat luistert dan ook heel nauw.

Volgens hem moet het waterschap meer water vasthouden, langer het peil verhogen. "Dat betekent misschien later het land op, of andere teelt. We moeten er met elkaar voor zorgen dat er voldoende water in de sloten blijft en dat het grondwaterpeil voldoende is, is dat ook in het voordeel van de landbouw."