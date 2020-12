Gertjan Verbeek: "Ik vind Siem de Jong niet een logische keuze"

Zijn boek werd vorige week gepresenteerd, maar boek of niet: met Verbeek is er altijd wel iets te bespreken. We kijken terug op Heerenveen - PSV, hij is kritisch over de komst van Siem de Jong en hij bespreekt z'n ambities om directeur van SC Heerenveen te worden.

Heerenveen heeft zichzelf bestolen

"De tweede helft kwam Heerenveen goed terug. Dat kwam natuurlijk ook door de omzettingen van PSV, maar ook met de houding van Heerenveen. Die gooiden alle schroom van zich af. Eigenlijk hebben ze zichzelf bestolen." Zo begint Verbeek over de wedstrijd van Heerenveen tegen PSV.

Verbeek is lovend over de rol van trainer Johnny Jansen bij Heerenveen. "Heel knap wat hij doet. In de voorbereiding heeft-ie alles verloren en in de laatste week komen er twee, drie spelers bij en nu pakt het heel goed uit. Ze hebben heel weinig wisselingen. Hij komt volgens mij wel in de problemen als er blessures en schorsingen komen. Het is bij tijd en wijle ook leuk om naar te kijken. Het is reactievoetbal, vanuit de verdedigende organisatie, maar daar hebben ze ook de spelers voor. Ze spelen naar de kwaliteiten van het team."

Hij is positief over het team, maar ook kritisch. "Ze hebben een goede as, maar aan de buitenkant is het dunnetjes. Niet zo denderend. Als je aansluiting wilt vinden aan het linkerrijtje, en dat hebben ze nu, dan vind ik Floranus en Woudenberg erg matig."

"Siem de Jong is een gokje"

Vorige week trok Heerenveen Siem de Jong aan. Hij sluit in de winterstop aan. Verbeek: "Als je kijkt naar data, wat hij de laatste vier jaar gepresteerd heeft, dan is zijn komst niet heel logisch. Ik hoop voor Heerenveen en voor Siem dat hij fit blijft."

Arjen de Boer maakt de vergelijking met de komst fan Paul Bosvelt. "Ze hopen dat Siem net als Bosvelt routine brengt en een beetje dezelfde rol kan spelen." Verbeek: "Maar Bosvelt heeft de laatste vier jaar voordat hij naar ons kwam wel veel gespeeld. Het is een risico. Als je in vier jaar tijd zo weinig speelt. Zelfs in Australië, daar ben ik zelf coach geweest, was hij niet altijd zeker van een basisplaats. Het is misschien een gokje, dat kan ook goed uitpakken natuurlijk."

De directie-ambities van Verbeek

Verbeek schuift het niet onder stoelen of banken: hij wil graag eens iets op directieniveau doen en het liefst bij Heerenveen. "Ik denk dat ik gepokt en gemazeld ben in de voetballerij en als je me dan naar mijn ambitie vraagt, dan wil ik graag nog wel eens wat doen voor Heerenveen. De ambitie om trainer te worden is niet zo groot. Ik zeg niet dat ik het niet doe, maar Johnny hoeft niet bang te zijn voor zijn plekje." Verbeek zou graag bestuurlijk iets doen, of iets in projecten: "Om een topsportcultuur te maken. Dan laat je ook wat achter. Dat is wat ik wel ambieer."