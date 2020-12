Geld naar projecten op eilanden, onder meer voor Sterke Yerke, dierenzorg en Berenloop

Het meeste geld gaat naar de Sterke Yerke. De stichting bouwt een vlot om onderzoek te doen naar de plastic vervuiling op zee. Bij het onderzoek en bij de bouw van het vlot wordt de eilander jeugd betrokken. Uit het Iepen Mienskipsfûns gaat 75.000 euro naar het project, dat in totaal 283.750 euro kost.

Berenloop op Terschelling

Ook de Berenloop op Terschelling krijgt geld. Vanwege het coronavirus kon de hardloopwedstrijd dit jaar niet doorgaan, maar als alternatief is er een app gekomen. Daarmee kunnen de mensen die Berenloop overal en altijd virtueel lopen. Bovendien komt er bewegwijzering langs de route, zodat iedereen altijd het officiële parcours kan volgen. Voor dat project wordt ruim 14.000 euro beschikbaar gesteld.

Dierenzorg op Vlieland

Er gaat ook 10.000 euro naar de zorg voor dieren op Vlieland. Er is geen dierenarts op het eiland, dus de Vlielander dieren gaan naar de gewone huisarts. De zorg die mensen en dieren nodig hebben groeit en daarom is er op Vlieland behofte aan een aparte behandelruimte voor de dieren. De huisartsen hebben een stuk grond toegewezen gekregen van de gemeente en Staatsbosbeheer. Daar kunnen ze een behandelruimte, wachtruimte en quarantaineplek bouwen. Dat kost in totaal ruim 25.000 euro, waarvan uit het Iepen Mienskipsfûns nu de eerste 10.000 binnen is.

Nog tien projecten

Verder gaat er geld naar een 'snoezelruimte' op Terschelling, een loods voor Amelander kroketten, een talentontwikkelingsproject van de Terschellinger basisschool 't Jok, de kringloopwinkel op Terschelling, de duofiets op Ameland, de dressuurbaan op Terschelling, AED's op Ameland, grafstenen op Ameland, Terschellinger tafeltennissers en kleiduivenschieters op Ameland.