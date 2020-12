NOM krijg flinke meevaller door verkoop in belang Catawiki

Het gaat om geld van het Growth Opportunities Fund van investeringsmaatschappij Permira. Het verkoopplatform hoopt dat meer mensen gebruik gaan maken van de diensten van het online veilinghuis. Catawiki bestaat sinds 2008. Verzamelaars konden zich bezighouden met stripboeken en postzegels kopen en verkopen. Eind 2011 werd de eerste veiling gehouden, waarna het bedrijf 5 jaar lang met 300 procent groeide.

De NOM heeft vanaf het begin geïnvesteerd in Catawiki. "We hebben nog met de oprichters aan de keukentafel gezeten", zegt directeur Dina Boonstra van de NOM. Ze investeerden destijds omdat ze het een vernieuwend platform vonden.

De NOM had een belang van net onder de 10 procent in Catawiki. "Deze nieuwe investering van Permira is voor ons het moment om eruit te stappen. We zijn een ontwikkelingsmaatschappij en onze rol was nu uitgespeeld. Met het geld dat de aandelen opleveren kunnen we andere start-ups helpen. Het is mooi om te laten zien dat het kan om een start-up uit Noord-Nederland te laten uitgroeien tot een wereldspeler."

De NOM maakt niet bekend om welk bedrag het gaat.