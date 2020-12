VIDEO: Marrit Steenbergen van een diep dal naar de Olympische Spelen

Marrit Steenbergen is nog mar zestien jaar, als ze als zwemster al meedoet aan de Olympische Spelen. Dat is nu vier jaar geleden en sindsdien is er veel gebeurd. Ze verhuisde naar Eindhoven om bij de nationale selectie te zwemmen, kreeg een zware schouderblessure én ook nog een burn-out. Maar, Steenbergen is op de weg terug en ze kon zich dit weekend kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer: