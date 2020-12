René Hooghiemster stopt met wielrennen: "Kan mij nu beter op andere dingen richten"

Bij een trainingsrit op 8 januari klapte hij in een afdaling op een auto. Hij brak zijn rug, nek, verschillende ribben en heup. Hij had twee slagaderlijke bloedingen en moest knokken voor zijn leven. Acht operaties verder zit hij inmiddels wel weer op de fiets, maar aan het professioneel fietsen komt nu een einde. "Fietsen is hetgeen waar ik veel plezier uithaal, dus ik ben blij dat ik dat wel weer kan doen", vertelt Hooghiemster.

Zijn revalidatieproces richt zich voornamelijk op zijn rechtervoet, die verbrijzeld werd bij het ongeluk. "Hij is daardoor vier centimeter korter dan voorheen en er is veel spierkrachtverlies. We zijn nog steeds bezig om beter te revalideren."

Risico's te groot

Dat is ook de reden waarom de wielrenner heeft besloten zijn wedstrijdfiets aan de kant te zetten. "De risico's zijn te groot om in een wedstrijdpeloton te gaan fietsen. Los van dat de voet minder kracht heeft, heb ik ook allemaal plaatmateriaal in mijn rug. Als ik nu weer zou vallen, worden dat zeer kwetsbare plekken", legt Hooghiemster uit. "Het is heel onverstandig om dat te doen, ik kan mij beter op andere dingen richten nu."

Een makkelijk besluit was het echter niet. "Van jongs af aan ben ik altijd bezig geweest met topsport. Het is altijd een vervelend moment om daarmee te stoppen. Ik had het liever anders afgesloten." De skills die Hooghiemster de afgelopen jaren opdeed in het topsporten, moest hij nu op hele andere wijze inzetten, vertelt hij. "Iedere keer moet je jezelf weer doelen stellen en proberen beter te worden. Je moet je lichaam weer compleet opnieuw opbouwen."

"Dankbaar"

Hooghiemster kijkt met trots terug op zijn carrière. "Ik vond het de afgelopen jaren ook heel mooi om de jongere jongens te coachen. Ik ben erg dankbaar voor de moment die ik heb gehad op de fiets." De wielrenner heeft op dit moment een samenwerking lopen met wielrenkledingmerk Kalas. "Wat dat betreft, hoef ik niet in een zwart gat te vallen."