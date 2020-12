Mysterieuze monolyt al weer verdwenen: "Gelukkig hebben we de foto's nog"

Ook de vinder, Thijs de Jong, snapt er niets van. "Ik wist eigenlijk net eens wat een monolyt is, toen ik het bouwwerk hier zondag tegenkwam. Het was een hoge pilaar van een centimeter of dertig breed en zo'n 3 meter hoog. Hij zag er heel netjes uit." De Jong zette het bouwwerk op de foto en stuurde die naar Omrop Fryslân. Maar nog voordat iedereen goed en wel op de hoogte was van dit buitenaardse teken, was hij ook al weer verdwenen. "Ik denk dat ze het ding gisternacht weggehaald hebben."

"Helaas, geen 'monopolyt' te zien"

Het blijft vreemd dat er totaal geen sporen te zien zijn. Zouden het dan toch aliens zijn? "Zou kunnen", geeft De Jong toe. "Er is meer tussen hemel en aarde. Dus wie weet zijn het aliens." Dat dachten meer mensen, want het was zondag en maandag druk in Oudehorne. Een van die bezoekers was Henk. "Helaas, geen 'monopolyt' te vinden. Ik had het wel leuk gevonden om hem te zien. Maar hij is al weer weg."

"Gelukkig hebben we de foto's nog"

De eigenaren van het natuurgebied zijn blij dat het bouwwerk weg is. Ze waren bang dat de natuur schade zou oplopen door alle bezoekers. Vinder Thijs de Jong is realistisch. "We kunnen er nu alleen nog maar over napraten. En gelukkig hebben we de foto's nog."