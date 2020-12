Tweede Kamer praat over Lelylijn; niet bij alle partijen een onderwerp

"De vier noordelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, moeten samenwerken en met een inhoudelijk programma komen waarin woningbouw, en bereikbaarheid via de Lelylijn, maar ook wonen en werken naar de toekomst mogelijk wordt gemaakt", zegt Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch.

Dat plan moet er volgens hem snel komen. "In het voorjaar moeten de contouren van het plan er al zijn." Hij is optimistisch over het plan en mocht zijn partij weer in de regering komen is de kans groot dat het in het regeerakkoord komt. "Het gaat erom, hoe positioneren we het noorden naar de toekomst, de kosten en baten daarbij moeten we bekijken vanuit Den Haag."

In het overleg staan geen andere Friese projecten, al werd door Wytske Postma (CDA) nog wel geopperd om de Skarster Rienbrug in de A6 bij het grote onderhoud in 2024 te vervangen door een aquaduct.