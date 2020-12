Frustraties over trage besluitvorming Lelylijn: "Wat mij betreft besluiten we vandaag"

Laçin stelde de verbinding twee jaar geleden al aan de orde in Den Haag. "Toen was het te vroeg en wilde men kijken naar een hoogwaardige busverbinding. Nu zijn gelukkig meerdere partijen zo ver dat de Lelylijn een volwaardig alternatief is." Met de verkiezingen op komst hebben veel partijen de Lelylijn in het programma staan. "Wat mij betreft besluiten we vandaag al dat de Lelylijn er komt, en anders in de formatie", zegt Laçin.

VVD wacht op partijcongres

Het staat wel op de politieke agenda. In het overleg was er maandag al een venijnig debat tussen de VVD en CDA. Het VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs, uit Drenthe, noemde de Lelylijn niet en dat vond zijn CDA-collega Mustafa Amhaouch vreemd. Ziengs zei dat zijn partij stapje voor stapje aan het opschuiven was en niet langer dwars zou liggen, maar dat het laatste woord aan het partijcongres is. Dat gaat er zaterdag over stemmen.