Akkoord over mosselvisserij op het Wad; mosselzaad opvangen met 'invanginstallatie'

Het aantal mosselzaad-invang-installaties moet wel flink omhoog en die moeten ook een plek krijgen. Die plekken zijn nog niet definitief vastgesteld. Wel is duidelijk dat het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel niet wordt ingericht als plaats voor mosselzaadvisserij of de kweek van mosselen. Dat was een grote wens van de natuurorganisaties die dat zeegat willen behouden

voor de natuur.

Mogelijk ook naar de Noordzee

De vraag is ook of de mosselkweek op de mosselpercelen op het Wad houdbaar is. De natuurorganisaties zien het toch als een soort landbouw, maar dan onder water op de bodem in het Waddensysteem. Daarom komen er 'pilots' om te kijken of je ook mossels kan kweken los van die bodem. Daarbij is ook de Noordzee in beeld.