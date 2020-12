Eigenaar vervuild bos bij Katlijk doet aangifte tegen de politie

Media ingeschakeld

Omdat de eigenaar in de afgelopen jaren nog geen stap verder is gekomen, heeft hij de media ingeschakeld. Het televisieprogramma De Monitor van de KRO heeft zich in de zaak verdiept en komt maandagavond met een uitzending over het stuk vervuilde bos. En ook het online magazine Follow the Money heeft zich vastgebeten in de materie. "Op basis van alle feiten die beide boven water hebben gehaald, heb ik besloten aangifte te doen bij de milieupolitie voor 'vervuiling van de natuur'."

Draai om de oren

En nu is het afwachten wat er gebeurt. Afhankelijk van het vervolg kan het nog heel lang duren voordat het probleem is opgelost. De Vries hoopt dat er geen rechtszaak zal komen, maar dat alle partijen samen om tafel gaan om een oplossing te vinden. "We moeten elkaar recht in de ogen kijken en wellicht een draai om de oren geven. En dan zeggen: oké, hoe gaan we nu verder?"

Grote verliezer

Wat de uitslag ook zal worden: De Vries is de grote verliezer. "Ik ben mentaal en financieel compleet in de vernieling geraakt. Ik was een tijdje het spoor volledig bijster. Gelukkig heb ik goede vrienden die me helpen. Maar de schade is gigantisch. Nog los van de opruimkosten."