Stoffenzaak Jan Sikkes verhuist na 35 jaar uit Leeuwarder binnenstad

Stoffen-en gordijnenzaak Jan Sikkes is na ruim 35 jaar van de Leeuwarder Nieuwestad verhuisd naar de Emmakade in de stad. De eigenaar zocht naar een plek waar bezoekers meer de ruimte hebben, helemaal nu met de anderhalvemetereconomie, en het aantal bezoekers in de binnenstad liep de laatste jaren terug.