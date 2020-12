Ballen en lichtjes in kerstboom is oude Duitse traditie

Het is een oude traditie, die volgens Nienhuis in Duitsland is begonnen. "In het midden van de negentiende eeuw haalde men omgehakte bomen naar binnen en ging men er allerlei spullen uit de natuur in hangen, zoals dennenappels, walnoten en ook eetbare dingen." Zo haalden ze de lente in huis. En om wat licht in de donkere dagen te brengen, kwamen er ook lichtjes in. "Eerst echte kaarsen natuurlijk."

Het werd zo populair dat in Thüringen de zaken die in de boom kwamen van glas werden nagemaakt.

Vintage

Ze merkt dat er veel vraag is naar de ouderwetse kerstballen. "Die hebben meer uitstraling, er is een hang naar de jaren vijftig, vintage noemen ze dat. Dat is populair, ook onder de jeugd. We willen terug naar de tijd van overgrootmoeder, die gezelligheid." De kleuren van toen zijn warmer in tegenstelling tot de vaak harde kleuren van de plastic ballen van nu.

Het wordt wel lastiger om die oude spullen nog te vinden. Zelf is ze veertig jaar geleden al begonnen te verzamelen.