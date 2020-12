Zeinstra vlagt in Madrid bij beslissend Champions League-duel

In poule B gaat Borussia Mönchengladbach aan de leiding met 8 punten. Daarna komen Sjachtar Donetsk en Real Madrid, met ieder 7 punten. Laatste staat Internazionale met 5 punten, maar ook zij maken nog kans om te overwinteren. Woensdag is de laatste wedstrijd in de poulefase. De winnaar van Real Madrid - Borussia Mönchengladbach is zeker van de volgende ronde.

De wedstrijd in Spanje begint woensdag om 21.00 uur in het Estadio Alfredo di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex van Real Madrid. Het grote stadion Estadio Santiago Bernabéu wordt verbouwd.