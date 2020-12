Versoepelingen tijdens feestdagen zitten er niet in | Website GGD ligt eruit

Het aantal coronabesmettingen loopt op, zowel in onze provincie als landelijk. En dat terwijl de feestdagen eraan komen en veel mensen hopen dat het kabinet morgen met versoepelingen komt.

Die versoepelingen zitten er voorlopig niet in. Dat is de conclusie na overleg op het Catshuis gisteren, waar een groot deel van het kabinet aanwezig was, samen met deskundigen.

Er wordt nog wel verder gesproken over de feestdagen en hoeveel mensen iedereen thuis mag ontvangen. Eind november adviseerde het Outbreak Management Team dat we de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren, met bijvoorbeeld maximaal zes gasten.