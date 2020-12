Coronanieuws van 7 december: #coronavirus meest gebruikte hashtag | Geen versoepeling maatregelen

Nederlandse Twitteraars hebben het afgelopen jaar vooral geschreven over het #coronavirus en de protesten van #blacklivesmatter. Het zijn de meest gebruikte hashtags van 2020. Verder hebben mensen veel getweet over elke #persconferentie over de coronamaatregelen. Andere veelbesproken onderwerpen dit jaar waren de Amerikaanse president #trump en de #lockdown om coronabesmettingen te voorkomen. In andere landen ging het over dezelfde onderwerpen. De meest gebruikte hashtags wereldwijd zijn #coronavirus, #covid19, #blacklivesmatter en #stayhome.

Na de meest gelikete Nederlandse tweet van het afgelopen jaar van Formule 1-coureur Max Verstappen - die ging over waarom hij niet knielde tijdens het Oostenrijkse volkslied (67.000 likes) - kwam het bericht van de Friese schaatsster Suzanne Schulting (@suzenschulting). Die ging over het overlijden van haar teamgenote Lara van Ruijven (15.000 likes). "Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je", schreef Schulting.

Verpleegkundige @DonRoelofsen kreeg ruim 14.000 likes met een tweet waarin hij deelnemers aan de corona-protestactie #IkDoeNietMeerMee uitnodigde op de intensive care. Aan deze protestactie deed onder anderen de Friese zanger en acteur Tim Douwsma mee. Later zei hij dat de hashtag niet goed gekozen was.