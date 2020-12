'Aantal coronapatiënten zal toenemen' | 150 nieuwe besmettingen in Fryslân

De evenementenbranche wil de druk op de overheid 'opvoeren'. De sector slaat alarm met de actie The Show Must Go On.

Het Metropole Orkest heeft het Queen-lied met diezelfde naam gecoverd, in samenwerking met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir. De video is om 12.00 uur getoond op de buitenkant van meerdere grote evenementenlocaties. Tegelijk was het nummer te horen op verscheidene radiozenders.

De evenementenbranche hoopt dat het kabinet snel meer duidelijkheid geeft over het komende evenementenjaar. Bovendien wil de sector graag 'testevenementen' organiseren in januari.