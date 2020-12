Pippi-vertaler Martsje de Jong: 'Veel meer kinderboeken verdienen een Friese vertaling"

Een Friese Mathilda

Vertaler Martsje de Jong van de Friese Pippi is zeer gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. "Kinderen moeten belangrijke titels uit de wereldliteratuur in hun eigen taal kunnen lezen." De Jong is van harte bereid om hier een bijdrage aan te leveren. Titels die ze in het Fries mist zijn bijvoorbeeld Mathilda van Roald Dahl en 'Levende bezems' van Lisa Tetzner. De Jong is op dit moment al bezig met de vertaling van een Canadees kinderboek.

Jeugd-Obe-prijs

De jury van de Obe Postmaprijs kwam onlangs met de aanbeveling om ook een 'jeugd-Obe' in het leven te roepen voor de beste vertaling van een kinderboek in het Fries. Van Anne Popkema mag zo'n prijs er komen. Hij is van mening dat ook vertalers een podium verdienen, omdat het werk van vertalers vaak achter de schermen blijft. Martsje de Jong krijgt wel volop aandacht voor haar Friese vertaling van Pippi Langkous. Zo veel zelfs, dat ze er een beetje ongemakkelijk van wordt. "Het is het verhaal van Astrid Lindgren. Ik ben slechts vertaler, niets meer en niets minder."