Geen vrijwilligersprijs dit jaar, wel volop aandacht voor vrijwilligerswerk

Maandag 7 december is de Dag van de Vrijwilliger. Normaal reikt vrijwilligersorganisatie Amaryllis in Leeuwarden de HERO58-prijs uit aan jongeren onder de 27 jaar, die zich inzetten om de gemeente Leeuwarden iets mooier te maken. Alleen is in deze coronatijd alles anders dan anders, ook voor vrijwilligers. De uitreiking van de jury- en publieksprijs is daarom geannuleerd. Toch zet Amaryllis haar vrijwilligers in het zonnetje, zegt Marischa Oosterbos van Amaryllis.