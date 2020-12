Teleurstelling bij SC Heerenveen: "Dit is gewoon kut"

Waar de eerste helft duidelijk in het voordeel was van PSV, was Heerenveen in de tweede helft de betere ploeg. PSV was geen schim van de ploeg in de eerste 45 minuten. Heerenveen speelde brutaal, dominant en drukte de bezoekers terug naar hun eigen helft. "Op basis van de tweede helft vind ik dat we hadden moeten winnen", concludeerde trainer Johnny Jansen na afloop van de wedstrijd. "Ik ben nog steeds enorm teleurgesteld. Morgen zal ik zeggen: We hebben heel veel dingen goed gedaan, maar nu baal ik gewoon."

Trainer Jansen baalde vooral van de gelijkmaker in de slotfase. "De goal die we tegenkrijgen, de 2-2, komt uit een counter van PSV, die we hadden moeten voorkomen. Als verdediging moet je dan een overtreding durven maken, geel pakken, maar in ieder geval zorgen dat we die counter eruit halen. Als je hier drie punten pakt, omdat je als verdediger een professionele overtreding maakt, dan ga je op schouders door de kleedkamer. Die stap moeten we gewoon nog maken."