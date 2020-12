Nieuw nationaal record voor blinde zwemster Liesette Bruinsma niet genoeg voor Paralympisch startbewijs

Bruinsma is blind. Ze zwom de 100 meter in een tijd van 1:22.91. Dat was niet snel genoeg voor een Paralympisch ticket. Ze had een tijd nodig van 1:21.35. De 100 meter rugslag is de enige afstand waar ze zich nog niet op geplaatst heeft. In 2021 krijgt ze daar een nieuwe kans voor.

De andere Friese zwemmers wisten niet te imponeren op de slotdag van het toernooi. Marrit Steenbergen werd tiende op de 100 meter rugslag, in een tijd van 1:04.11. En Silke Huisman zwom op de 200 meter wisselslag naar een zesde plek, met 2:23.04.

Steenbergen pakte een dag eerder een Olympisch ticket met de estafetteploeg, al kon ze dat zelf eigenlijk niet geloven.