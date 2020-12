Dennis Veenker begint bobseizoen met 15e plek op Europa Cup in Duitsland

Veenker zelf vond het een teleurstellende uitslag, zei hij na afloop. Hij had last van zijn voet. Een dag eerder ging piloot Ivo de Bruin naar beneden met Janko Franjic. Dat ging beter. Met Franjic kwam De Bruin uit op een negende plek. Het tijdsverschil met de ritten van Veenker: 59 hondertste van een seconde.

Voor een plek in de tweemansbob moet Veenker concurreren met Franjic. Zaterdag bij de eerste afdaling mocht Franjic het laten zien, zondag was de beurt aan Veenker. "Ze kijken naar de start, wie beter is", zei Veenker voorafgaand aan de wedstrijd. "Zo wordt bepaald wie de wereldbekers mag starten. Dus ja, het is een belangrijk weekend voor mij."

Komend weekend zijn er weer wedstrijden, dan voor de wereldbeker. Die zijn in Oostenrijk. Het is nog niet duidelijk of Veenker of Franjic dan achter De Bruin plaatsneemt.