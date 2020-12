SC Heerenveen verknoeit voorsprong tegen dominant PSV: 2-2

De eerste helft was duidelijk in het voordeel van PSV. Met een indrukwekkend percentage balbezit van 22-78 kon Heerenveen niet echt indruk maken. Toch was de eerste kans in de tweede minuut voor Henk Veerman, maar zijn schot werd gekeerd door Yvon Mvogo. Daarna waren er kansen aan beide kanten.

Ibrahim Sangaré schoot op Mulder, een counter van Heerenveen via Joey Veerman en Mitchell van Bergen werd niet afgemaakt door Henk Veerman, en Olivier Boscagli schoot de bal artistiek op doel, maar Mulder keerde.

PSV verdiende de voorsprong doordat Mario Götze een steekbal van Cody Gakpo achter Mulder stiftte.

Heerenveen werd beter

In de tweede helft was Heerenveen de betere ploeg. PSV was geen schim meer van de ploeg uit de eerste helft. Heerenveen speelde brutaal, en drukte de bezoekers terug de eigen helft op.

Het resulteerde in de gelijkmaker van Henk Veerman, die een op een rustig bleef. Daarna zetten de Friezen door. Mitchell van Bergen, die dit hele seizoen nog geen doelpunt maakte, schoot na een goede actie de bal steenhard voorbij Mvogo. Zo tekende hij voor de 2-1.

Alle fantasie te boven

De slotfase die volgde ging alle fantasie te boven. Joey Veerman miste een grote kans op 3-1, en daarna schoot PSV via Joël Piroe de gelijkmaker binnen.

Heerenveen kreeg direct na de aftrap een vrije trap. De bal komt in het strafschopgebied, wordt afgeslagen, maar opgevangen door Rodney Kongolo. Die schoot op doel, maar Sangaré stak zijn hand uit en voorkwam zo een doelpunt. Rood dus, en een strafschop, maar de VAR zag dat Henk Veerman buitenspel stond en de rode kaart verdween. De strafschop kwam er ook niet. Het bleef 2-2.