Knegt wint voor het eerst sinds ongeluk met houtkachel, Schulting en De Laat pakken Europees ticket

De eerste plaats op de 1000 meter in Thialf was nog niet genoeg voor de winst van het toernooi. Die ging naar Suzanne Schulting en Itzhak de Laat. Daarmee hebben die beide Friese schaatsers een ticket te pakken voor het Europees kampioenschap.

Na 291 dagen zonder wedstrijden was de Invitation Cyp het eerste internationale shorttracktoernooi van het seizoen. Er doen ook rijders uit België, Frankrijk en Israël.

Suzanne Schulting was een klasse apart op de 1500 meter. Ze reed overtuigend weg bij de concurrentie. Zo revancheerde ze zich voor de diskwalificatie op de 500 meter. In een bocht vloog ze met Selma Poutsma de kussens in. Het leverde Schulting een diskwalificatie op. De 1000 meter wist ze wel te winnen.

Bij de mannen ging de winst naar Itzhak de Laat. Die werd tweede op de 1500 en de 500 meter, en vierde op de 1000 meter.

Komend weekeinde rijden de shorttrackers in Heerenveen het NK afstanden.