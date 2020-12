VIDEO: 'Anderhalvemetersessie' van Fryske top 100 in 100-jarig Woudagemaal

Omdat de Friese artiesten vanwege de coronamaatregelen maar lastig kunnen optreden, heeft Omrop Fryslân ze in aanloop naar de Fryske top 100 uitgenodigd in het Woudagemaal. In de maand december staat op zondag elke week een artiest centraal.

In de eerste uitzending speelt Iris Kroes onder andere haar hit 'Surrounded by water'.