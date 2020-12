136 nieuwe besmettingen in Fryslân, zes minder dan zaterdag, landelijk meer besmettingen

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in Súdwest-Fryslân. (43). Daarna komt de gemeente Noardeast-Fryslân met 21 besmettingen. In Fryslân is het afgelopen etmaal één persoon overleden aan corona, in de gemeente Heerenveen. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, in Achtkarspelen en in Noardeast-Fryslân.