Friese vrouwen roeien nonstop Atlantische Oceaan over: 2 uur op en 2 uur af

Ze gaan 5000 kilometer roeien en dat aan één stuk door. De vier vrouwen van The Atlantic Dutchesses gaan de uitdaging aan. Drie van hen komen uit Fryslân: Iris Noordzij uit Raard, Melissa Vooren uit Goingarijp en oud-Pingjumer Renate de Backere. Marieke le Duc-Bouwense uit Zeeland is de enige niet-Fries in het team.