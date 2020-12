Politie zoekt met sonarboten naar vermiste man uit Burdaard

De politie vraagt inwoners van Burdaard die een beveilingscamera bij hun huis hebben, om de beelden sinds afgelopen donderdag te controleren. Mogelijk is op die beelden de vermiste Katsma te zien. Ook vraagt de politie aan de Burdaarders om de tuin te controleren. Mogelijk kunnen hier spullen liggen die een aanwijzing kunnen zijn.

Zaterdag is in de buurt van Burdaard en Hallum gezocht, onder andere met behulp van een drone en een helikopter. Zondag zal worden gezocht met sonarboten.

Er is een kledingstuk gevonden in het water bij Burdaard. Het is echter onduidelijk of dat van de vermiste man is.