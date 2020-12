Inbraken op Sinterklaasdag in Leeuwarden en Jirnsum

Zo is op een adres aan de Jaarlastins in de wijk Camminghaburen een laptop verdwenen. De inbraak moet zijn geweest tussen half vier 's middags en zeven uur 's avonds. Mogelijk zijn er nog meer spullen meegenomen.

In Leeuwarden aan de Tsjibbe Geartswei in de wijk Westeinde is een poging gedaan tot inbraak. Het incident moet hebben plaatsgevonden tussen tien over drie 's middags en tien over half negen 's avonds.

Enkele kilometer verderop, in het dorp Jirnsum is ingebroken in een woning aan de Rijksweg. Daar zijn sieraden en geld meegenomen. De daders zouden toegeslagen hebben tussen kwart voor drie 's middags en acht uur 'a avonds.

De politie wil graag in contact komen met mensen die meer weten van de inbraken. Zij kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem bellen kan ook. Dan is het telefoonnummer 0800 -7000.