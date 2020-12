PODCAST Boekekast #5: 'Lost in Translation', een verhaal van Jetske Bilker

Jetske Bilker

Jetske Bilker (1960) is schrijver, vertaler, recensent en ze geeft cursussen creatief schrijven. Ze was direct enthousiast om een verhaal voor de podcast te schrijven, omdat ze zelf ook graag naar podcasts luistert. "Ik heb er bij het schrijven wel rekening mee gehouden dat het chronologisch moet zijn, want de luisteraar kan niet als in een boek terugbladeren." Het verhaal gaat over een vertaler, die met een baan in de kinderopvang begint omdat haar man haar het huis uit heeft gezet en ze geld moet verdienen. Zelf werkt Bilker ook in de opvang. "Maar het is niet waar gebeurd hoor. Als schrijver ben ik altijd bezig met scenario's, hoe zou het aflopen als.... En daar dan een verhaal van maken met een diepere laag."

Haar nieuwste boek Spegel en sonde verschijnt binnenkort. Het gaat over een tandartsassistente die haar baan kwijtraakt en dan loopt alles in het honderd. "In mijn schrijven zitten altijd wel ingrediënten uit mijn eigen leven, maar het is niet een op een overgenomen."