Kans op gladheid, strooiwagens de weg op

Op de grotere Friese wegen is in de nacht van zaterdag op zondag gestrooid met het oog op eventuele gladheid. De temperaturen daalden naar waarden rondom het vriespunt en strooien is dan noodzakelijk om ongelukken te voorkomen. De wagens reden hun routes op de A31, de A32, de A7 en de N31 (de Wâldwei).