Marrit Steenbergen (20) gelooft nog steeds niet dat ze voor de tweede keer naar de Spelen mag

Zaterdag verdiende Steenbergen een startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio. Op het kwalificatietoernooi in Rotterdam werd ze tweede op de 100 meter vrije slag. Alleen Ranomi Kromowidjojo was sneller.

"In maart had ik nooit verwacht dat ik hier weer zou staan", zei Steenbergen na de wedstrijd. "Ik heb echt wel mijn twijfels gehad."

Ze heeft een zware tijd achter de rug. Steenbergen had last van haar schouder. Dat was niet alleen bij het zwemmen een probleem, maar ook op school. Ze had er last van bij het schrijven. Ze haalde slechte cijfers, en thuis bij haar ouders voelde ze zich ook niet goed. Ze is uit huis gegaan, naar een andere school, en naar een andere ploeg.

"Dat ik nu hier sta, ben ik heel blij mee, en heel trots op. De twijfels zijn nu een stuk minder groot dan voordat ik op dit niveau zat. Ik kan nog steeds wel heel zenuwachtig zijn, maar ik heb vanmiddag nog even kunnen slapen. Dat betekent wel dat ik er rustig in zit. Ik was wel zenuwachtig, maar niet extreem."

Straks is ze 21, en staat ze voor de tweede keer op de Spelen. "Dat komt niet vaak voor", lacht ze. Het besef komt langzaam, dat het echt waar is. "Het begon bij het uitzwemmen wel een beetje binnen te komen. Dat ik dacht: 'ik heb mijn ouders nog niet eens gebeld...' Dat ga ik doen!"