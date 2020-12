Marrit Steenbergen pakt opnieuw ticket voor Olympische Spelen

Liesette Bruinsma

Het is voor Liesette Bruinsma een beetje een vreemd toernooi. Eerder deze week was het nog de vraag of ze überhaupt wel mee kon doen. "Ik heb vorige week een paar dagen in quarantaine gezeten, want ik was in aanraking geweest met iemand die het coronavirus had. Ik ben een par dagen uit het water geweest, dat was niet ideaal" zegt de blinde zwemster.