Hulpdiensten zoeken met duikers en helikopter naar vermiste man in Burdaard

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt er in het water gezocht omdat iemand een kledingstuk zou hebben gezien. Het is niet duidelijk of het om kleding van de vermiste man gaat.

De man die gezocht wordt, komt uit Burdaard. Hij wordt sinds donderdag vermist. De politie meldt dat er niet alleen gezocht wordt in Burdaard, maar ook in Hallum.