Omrop TIP: Bûter, brea en zwarte bladzijden

Directeur Bert Looper van Fries historisch centrum Tresoar kan zijn ergernis over de iconisering van Grote Pier nauwelijks verhullen, omdat Pier een achterhoedegevecht voerde in een tijd dat Friesland juist grote stappen vooruit zette. De historische kennis van de Friezen is vastgelopen in cliché's, stelt Looper. 'Grote Pier confronteert ons met pijnlijke vragen. Wat is er werkelijk gebeurd, en zijn we daar wel in geïnteresseerd?'