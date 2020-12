Fietsen met verhalen in je oor: minidocu's in de Oerpolder

In het eerste jaar heeft de fietstocht zeker 5000 keer interesse gewekt, zegt Brennikmeijer. Het mooiste is dat het een combi is van buiten zijn ,en verhalen horen van 10 tot 2000 jaar geleden. De tocht begint bij Workum en gaat naar It Heidenskip en dat zijn dertien luisterplekken met verhalen van 4 tot 5 minuten.

Zo is er een verhaal te horen over een dijkdoorbraak, over oude boerenprotesten, een schooltje, een kleine watermolen, en een winkel. Het zijn kleine, menselijke verhalen, en daardoor kunnen luisteraars zich er goed in verplaatsen. Je ziet het voor je, en het geluid dat je hoort, spreekt tot de verbeelding, zegt Brennikmeijer. Het zou het mooiste zijn als de verhalen doorverteld worden, vindt hij.

Het idee voor de fiets-app is ontstaan door het boek De Oerpolder van Hylke Speerstra. De schrijver neemt ook vier verhalen voor zijn rekening. Het boek en de fietstocht vertellen hoe een kleine gemeenschap altijd maar weer weet te overleven in de strijd tegen het water.