Zwanger voor de klas: "Een eigen looproute naar de lerarenkamer"

In het lokaal van Janneke Zwarteveen, docente wiskunde op het Liudger, is voor in de klas met tape een lijn gemaakt. Janneke probeert daar zoveel mogelijk achter te blijven. Wanneer het nodig is, kan een leerling naar voren komen, bij het bureau. Achter een spatscherm probeert Janneke de kinderen dan te helpen. Het klinkt allemaal heel voorzichtig, maar daar heeft ze dan ook een goede reden voor.

Janneke is 26 weken zwanger. "Omdat mijn buik dikker wordt, worden mijn longen wat weggedrukt. Het kindje zelf zit goed beschermd, maar het zorgt er wel voor dat ikzelf bij een risicogroep hoor wat betreft corona. Daar maak ik me best wel eens zorgen over."

Geen online lessen

Janneke mag ervoor kiezen om, vanwege haar zwangerschap, vervangende werkzaamheden te doen. "In de praktijk komt het erop neer dat ik dan vanuit huis les moet geven. Dan zitten de leerlingen in de klas en moet een collega toezicht houden. Daarvan heb ik gezegd dat ik het niet wilde. Ik vind dat zelf niet fijn, maar voor de leerlingen is het ook niet goed denk ik."