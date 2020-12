Teamleider IC Tjongerschans: "Er is meer ergernis bij de bezoekers"

Elco Spoelstra vertelt in zijn videodagboek dat de tweede coronagolf in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen heel anders verloopt dan de eerste. Ze hebben nu meer patiënten en die zijn bovendien zieker. Maar ook de omgang met de familie en naasten is anders. "Het zijn niet altijd vriendelijke woorden die je van ze hoort, daar hebben we last van."