Cambuur Sjoernaal: Het voetbal kan beter; de resultaten niet

Cambuur heeft een hele goede week achter de rug. De Leeuwarders wonnen vrijdag de derde wedstrijd op rij in acht dagen tijd. In Velsen-Zuid werd met 2-1 gewonnen van Telstar. Net als in de twee eerdere wedstrijden deze week was het spel van Cambuur niet briljant, maar het resultaat optimaal. Trainer Henk de Jong noemt dit 'december-voetbal'. In het Cambuur Sjoernaal een uitgebreide terugblik op de wedstrijd tegen Telstar.