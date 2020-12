Expositie Zoltin Peeter in Leeuwarden: de natuur in zijn eigen taal

Peeter was altijd met taal bezig. Zo maakte hij aforismen en neologismen. Dat is voor Tresoar ook een reden om een expositie aan hem te wijden. Hij is beeldend in taal en in zijn kunstwerken, zo omschrijft Looper het. Zjn werk is niet erg toegankelijk, mensen moeten er moeite voor doen. 'Als je een taal wilt leren, moet je er iets voor doen, Als je mijn taal wilt leren ook.'

Isolement

Peeter was een persoon die graag de eenzaamheid opzocht. Op de langste dag ging hij altijd met een tentje naar Noorwegen. Hij leefde graag in het isolement, vertelt Looper. Zodra hij ergens bekend geworden was, verhuisde hij weer. Van Amsterdam naar Antwerpen naar Fryslân. Hij woonde tot aan het laatst toe in het Friese dorp Hallum. Na zijn dood is van de opbrengst van zijn boerderij een kunstfonds opgericht.

Zoltin Peeter werd enkele jaren geleden geëerd met de provinciale Gerrit Bennerprijs.

Bij de expositie is een boek verschenen, uitgegeven door Peeters goede vriend Dolf Kessler. Het boek is te koop bij Obe.