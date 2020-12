Buitenpost is er vroeg bij met het vieren van de kerstdagen met het Zweedse Luciafeest

In Buitenpost voerden ze het feest afgelopen jaar voor het eerst. Dat was zo'n succes dat het dit jaar weer op het programma staat, maar wel wat anders natuurlijk. De organisatie moet rekening houden met de coronamaatregels. "We hebben er een voorstelling van gemaakt, die ook buiten plaatsvindt", zegt Atsje Lettinga van de Muzykpleats.

"Afgelopen jaar was het ook met eten en drinken. Dat kan nu niet, want de horeca is dicht. We doen het vanuit de beleving. Het idee van Lucia is ook dat je elkaar eten geeft, dat je het met elkaar deel. Mensen krijgen wel wat mee naar huis, dan kunnen ze thuis nog wat lekkers eten", zegt Lettinga.

Lichtjes

Het Luciafeest zonder lichtjes bestaat niet, dus heeft de organisatie een oproep gedaan om aan die lichtjes te komen. Dat is goed gelukt, want intussen hebben ze 1.100 elektrische lampjes. "Het gaat om licht, het gaat om de muziek en het gaat om de verbeelding", zegt Lettinga.

"Wat er voor mij achter zit, zeker in deze tijd: is dat we tijd voor elkaar hebben. Maar vooral ook tijd voor wat er wel is, we zien allemaal de dingen die we missen. Dat is ook zo, er zijn ook hele erge dingen, maar er is ook heel veel wat wel kan. Alleen we moeten wat verder op afstand van elkaar blijven", zegt Lettinga.