Dennis Veenker mag tóch bobsleeën: "Zat tegen een motivatiecrisis aan"

"We hebben liever geen sneeuw, omdat het dan langzamer gaat. De ijskwaliteit is nu gewoon slecht. Het is net alsof je met een auto zonder vering met honderd kilometer per uur over een klinkerweg rijdt. Dat is niet echt comfortabel."

Deze maand blijft de viermansbob in de garage. Er worden alleen wedstrijden voor de tweemansbob georganiseerd. Eerst in Winterberg en daarna in het Oostenrijkse Igls. Vanaf januari zijn er ook wedstrijden voor de viermansbob. In 2021 is er ook 'gewoon' een Europees en wereldkampioenschap.

"Belangrijk weekend"

Voor een plek in de tweemansbob naast piloot Ivo de Bruin moet Veenker concurreren met Janko Franjic. Zaterdag bij de eerste afdaling mat Franjic het laten zien, zondag is het Veenker z'n beurt. "Ze kijken naar de start, wie beter is. Zo wordt bepaald wie de wereldbekers mag starten. Dus ja, het is een belangrijk weekend voor mij."