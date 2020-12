Scooterrijder vlucht weg voor politie en raakt gewond bij Marsum

Het ongeluk gebeurde op de parallelweg Het Aldlân van de A 31. De politie wilde de bestuurder aanhouden omdat hij op een onverzekerde scooter reed, maar hij vluchtte weg. Bij het inhalen van de politieauto viel de man met de scooter en gleed met zijn hoofd over het asfalt.

Hij raakte gewond en is na een eerste behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. De politie is meegereden naar het ziekenhuis om hem een alcohol- en drugstest af te nemen.