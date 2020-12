Mooi voetbal komt wel weer, belooft Henk de Jong: "Dat houd je niet een seizoen vol"

En dus concludeert Jacobs ook dat het voetballend iets minder loopt momenteel. "Het is niet zoals we gewend zijn. Maar dat mooie voetbal komt straks wel weer. Zolang we die punten halen, vind ik het prima. Het was even billenknijpen in de laatste minuten, maar we hebben 'm binnen."

Net als vorig jaar scoort Jacobs uit bij Telstar. "Dit ligt me wel lekker. Vandaag kwam de bal toevallig voor m'n voeten. Dus als je er staat, kun je 'm lekker binnen schieten."

De voorsprong op concurrent De Graafschap blijft zes punten. De ploeg uit Doetinchem won in de laatste minuten bij MVV. "Dat zijn we van ze gewend", zegt Jacobs. "Daar zijn ze goed in."