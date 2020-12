Cambuur heeft het opnieuw zwaar, maar pakt wel weer drie punten

Net als tegen Den Bosch en Jong PSV was het spel van de Leeuwarders niet goed. Nu kwam Cambuur in de eerste helft bijna niet tot kansen. Daarvoor was het tempo te laag en ontbrak het aan creativiteit. Alleen Mühren kwam een keer in kansrijke positie, na een foutje van Anass Najah, maar de topscorer van de Leeuwarders kwam niet tot een schot.

Tien minuten voor rust kreeg Telstar de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Sonny Stevens redde op een schot van Glynor Plet.

Slecht begin aan tweede helft

Dat deed de doelman van de Leeuwarders ook vroeg in de tweede helft, toen Guliano van Velzen een kans in de schoenen kreeg geworpen na een slechte pass van Joris Kramer. Hij begon in de basis als linksback in plaats van David Sambissa.

Twee minuten later was het wel raak voor de Noord-Hollanders. Van Velzen zette de aanval zelf op, op het middenveld. Hij vond Ilias Bronkhorst aan de rechterkwant, die opstoomde tot in het strafschopgebied. Bronkhorst leek de bal te verspelen, maar Van Velzen stond precies goed om de score te openen.

Twee keer op de goede plek

Cambuur was wakker. Ruim vijf minuten na de 1-0 maakte Jamie Jacobs de gelijkmaker. Dat deed hij nadat een voorzet Michael Breij spits Mühren bereikte. Zijn schot werd gekraakt, maar viel toen voor de voeten van Jacobs. De gemakkelijk scorende middenvelder van de Leeuwarders bleef koel.

Tien minuten voor tijd, nadat Henk de Jong meerdere wisselingen had doorgevoerd, stond Mühren zelf op de goede plek. Een vrije trap van invaller Robin Maulun kwam niet bij een ploeggenoot, maar een verdediger van Telstar kopte de bal recht op Mühren af. Die twijfelde niet en haalde in een keer uit. De bal viel in de korte hoek: 1-2.

In de slotfase probeerde Telstar het nog met hoge ballen, zelfs doelman Jasper Schendelaar ging mee naar voren, maar de Leeuwarders hielden stand.

Cambuur behoudt de voorsprong van zes punten op concurrent De Graafschap, die vrijdag moeizaam won bij MVV. Almere City, de nummer twee, komt later op vrijdagavond in actie tegen Jong FC Utrecht.