Friese Forum-fractie bepaalt dinsdag of ze binnen de partij blijven

Komende dinsdag zit de fractie bijeen: "We kunnen het goed vinden onderling. De samenwerking is goed en dat is voor mij en de anderen heel dierbaar. We zullen het er goed over hebben," zegt Goudzwaard. Maar wat doet hij als de fractie voor Baudet kiest: "Nou, we moeten eerst komende dinsdag een gesprek hebben, over wat alles dat nu gebeurt voor ons betekent. Er komen dan meerdere scenario's aan bod."

Toch zijn een aantal onzekerheden voor de Friese Statenleden weggenomen, zegt Goudzwaard: "We hebben het referendum gehad, er is een uitslag en Baudet heeft via een statement aangegeven te blijven. Nu die weg zijn kunnen we een goed gesprek voeren."

"Commotie doet de partij geen goed"

De hele commotie rondom Baudet doet de partij en daarmee de fractie geen goed, zegt Goudzwaard: "Had Baudet nu meteen wat gedaan aan de situatie met de jongerenafdeling van Forum, de JFvD, dan hadden we hier nu niet geweest."