Silke Huisman boven olympische limiet op 200 meter vrije slag

Marrit Steenbergen uit Oosterwolde deed het op de 50 meter rugslag beter. Ze werd derde in een tijd van 28,81. En nadeel: die afstand is niet olympisch. In dezelfde wedstrijd zwom Kira Toussaint een nieuw nationaal record: 27,37.

Para-zwemster Liesette Bruinsma uit Wommels zwom de 200 meter vrije slag in 2.29,16. In de voorronde was ze nog een seconde sneller. De 200 meter vrije slag is in de categorie van Bruinsma (S11, voor atleten met slecht zicht) geen paralympische afstand. Donderdag zwom ze wel voor de derde keer onder de paralympische limiet op de 50 meter vrije slag. Daarmee kan een ticket haar bijna niet meer ontgaan.

Het kwalificatietoernooi duurt nog tot en met zondag. Zaterdag zwemmen Huisman, Steenbergen en Bruinsma de 100 meter vrije slag.